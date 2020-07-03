Sahilde güneşlendiği için tepki çeken sağlık bakanı istifa etti

Salgın sürecinde iki kez karantina kurallarını ihlal eden Clark bazı siyasilerin ve halkın tepkisini çekmişti.

Yaklaşık birkaç ay süren Covid-19 karantinası döneminde hükümetle görüş ayrılığına düştüğünü söyleyen Clark bunun kendi kararı olduğunu belirterek, "Ben her zaman takımların, bireylerden önce geldiğini düşünmüşümdür. Sağlık Bakanlığı yaptığım süreçte alınan kararların sorumluluğu bana ait. Kenara çekilmenin şu anda yapılabilecek en iyi şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

47 yaşındaki siyaset adamı İşçi Partisi'nin yönetmeliğine bağlı kalacağına ve milletvekili görevine devam edeceğini belirterek, gelecek seçimlerde halktan destek isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Clark, Covid-19 salgını sürecini iyi yönetemediğine dair birçok eleştiri alırken, karantina kurallarını defalarca delmesi sebebiyle tepki çekmişti.

Karantina sürecinde ailesiyle denize gitti, bisikletle dağ gezisi yaptı

Clark, karantinanın başladığı ilk hafta ailesiyle birlikte sahil kenarına giderken, ilerleyen günlerdeyse yasak olmasına rağmen bisikletiyle dağ gezisi yapmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bu olayın duyulması sonrası Clark'ı normal bir zamanda olsa görevinden alacağını söylemiş, Clark'ın o dönemdeki istifa dilekçesini kabul etmemişti.

Clark, salgın sürecinde Yeni Zelanda Genel Sağlık Direktörü Doktor Ashley Bloomfield'ı sürekli eleştirmiş ve gümrük ve sınır kontrollerinde hatalar yaptığını belirterek, tek suçlunun kendisi olamayacağını açıklamıştı.