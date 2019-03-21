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Sahte cerrah Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak
Kendisini “beyin cerrahı” olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen Cüneyt Turan hakkında 18 yıla kadar hapis talep edildi
Sahte cerrah Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak
21 Mart 2019 - Sabah Dilek Yaman
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Sabah Gazetesinden Dİlek Yaman'ın haberine göre konferanslarda, seminerlerde ve ulusal televizyon kanallardaki sağlık programlarında kendisini "beyin sinir ve omurilik cerrahi profesörü" olarak tanıttığı ortaya çıkınca yakalanıp tutuklanan Cüneyt Turan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lise mezunu olduğu ve insanlara ilaçlar yazarak maddi manevi olarak dolandırdığı ortaya çıkan sahte profesörün 18 yıla kadar hapsi istendi. Savcılıkça ifadesine başvurulan Turan, kendi adıyla eğlence maksatlı bir internet sitesi açtığını, amacının arkadaşlarına şaka yapmak olduğunu beyan ederek, "Kendimi doktor olarak tanıtmadım. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı olması nedeniyle, insanlara bazı konularda ürün tavsiyesinde bulundum. Suçsuzum" dedi.

'Sahte Prof.' kabusu! ‘Bu ilaç seni tedavi edecek’ dedi, bir ay sonra... 

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Turan hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, "Dolandırıcılık, Sağlık kanuna muhalefet ve tababet ve şuabatı sanatlarına muhalefet" suçları kapsamında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Turan'ın bir iş adamına üzerinde çalıştığı beyin pili projesinden bahsederek 340 bin lira istediği, başka bir şahıstan ise tedavi maksatlı yurt dışından getireceğini iddia ettiği materyaller için 45 bin euro istediği, müştekinin de çaresiz durumda bulunması nedeniyle ödeme yaptığı belirtildi. Tutuklu bulunan ve 18 yıla kadar hapsi istenen Turan, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Anahtar Kelimeler:

sahte doktor beyin cerrahi cuneyt turan

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.03.2019 08:57:28
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı bir araya gelerek artık hangi üründe kimin yetki alanı olması gerektiği yeniden düzenlenmeli. 600 mg lık Alfa lipoik asit diyabetik polinöropatide hastaya raporlu olarak Sağlık Bakanlığı ve SGK denetiminde yazılablirken, 200 mg lık olanlar güzellik-sağlık amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı marketlerde satılıyor.
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