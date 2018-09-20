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Sahte çocuk doktoru ifşa edildi! Emniyet güçleri harekete geçti
Sosyal medyada açtığı sahte profil ile kendisini çocuk doktoru gibi tanıtarak, iletişime geçen annelerden bebeklerinin fotoğraf ve videolarını atmasını isteyen kişinin, Sakarya'da yaşayan C.K. olduğu iddia edildi. C.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı
Sahte çocuk doktoru ifşa edildi! Emniyet güçleri harekete geçti
20 Eylül 2018 - DHA
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Sosyal medya ağlarından Instagram'da 'çocuk cerrahı' olduğunu iddia ederek sahte hesaplar açan kişi, kendisiyle iletişime geçen annelerden, rahatsızlığı bulunan bebeklerinin fotoğraf ve videolarını istedi. Olay sosyal medayanın gündemine geldi. İddiaların üzerine giden sosyal medya kullanıcıları, sayfadan kendi fotoğrafını paylaşan kişiyi ifşa etti.

Fotoğrafı yayılan kişinin Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan C.K. olduğu iddia edildi. C.K.'yı tanıyan birçok kişinin de ismi doğruladığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşımlar üzerine İstanbul Barosu avukatlarından Yunus Emre Çelebi, sayfanın kullanıcısı hakkında yazışmaların yer aldığı ekran görüntüleri ile birlikte ihbarda bulundu. C.K.'nın yakalanması için sosyal medyada kampanya başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iddialar üzerine C.K.'yı yakalamak için harekete geçti.

Anahtar Kelimeler:

sahte doktor sakarya emniyet mudurlugu

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