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Sahte doktor 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
Rusya’da dudak dolgusu yaptığı 500 kadını tanınmaz hale getiren sahte güzellik uzmanı 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
Sahte doktor 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı
20 Haziran 2019 - İHA
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Rusya’da ruhsatsız güzellik merkezi işleten Natalia Korosteleva’nın yasaklanan bir jel ile dudak dolgusu yapması sonucu 500 kadının yüzünde ciddi deformasyon oluştu. Kaçak güzellik uzmanının Ukrayna'dan ithal ettiği jel ile dolgu yaptığı kadınlardan birinin 25 cerrahi işlem gördüğü, müzik kanalında spiker olan diğer bir kadının ise yüzünde kalıcı hasar meydana gelmesi sonucu psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. 

Korosteleva’nın müşterilerine enjekte ettiği, Rusya ve birçok ülkede yasaklanan bipolymer jelin kronik iltihaplanmaya ve ödeme yol açtığı belirtildi. Jelin yapısına ilişkin açıklama yapan Rus araştırmacı Kirill Revyakov, “Bu jel ile duvardaki bir deliği kapatabilirsiniz. Ancak hiçbir şekilde dudaklarda ve yüzde kullanamazsınız. Yüz kaslarına zarar vermesi dahil olmak üzere korkunç sonuçları var" dedi. 

Polisin Natalia Korosteleva’nın güzellik merkezi olarak kullandığı evde yaptığı aramalar sonucunda 8 sahte diploma ele geçirildi. Polisin incelemeleri sonucunda Korosteleva’nın güzellik uzmanı olmadığı ortaya çıktı. Sahte güzellik uzmanı, 19 davadan 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, polis tarafından yapılan açıklamada kurbanlarının en az 500 kişi olduğu ifade edildi. 

Anahtar Kelimeler:

sahte guzellik uzmani silikon guzellik merkezi

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1
1) ömer hayyam (op.dr)
20.06.2019 13:00:12
aslında kadında bir suç yok, bu işlemi ehil doktor yerine berberde yaptıranlarda suç var...çünkü parayı az vereceklerini bildikleri için bu yolu seçtiler...doktor alıcak emeğinin karşısını...ne gerek var fazla para vermeye diye düşünüyorlar...ulan insanlar doktor haybeye para kazanacak, doktor bizden para kazanacak, doktora paramız gitti...gördünmü şansızlığı ...vb mentalitesinde....


doktora para vermemek için yaptıklarına bakın...pes yani...
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