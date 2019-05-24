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'Sahte doktor' muayenehane açıp kartvizit bastırmış
Mersin'de çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri, kendisini doktor olarak tanıtarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Suriye uyruklu zanlının muayenehane açıp kartvizit bastırdığı belirlendi
'Sahte doktor' muayenehane açıp kartvizit bastırmış
24 Mayıs 2019 -
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MERSİN  - Mersin'de, kendisini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak tanıtarak çocuk sahibi olmak isteyen aileleri dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Çocukları olmayan Suriye uyruklu 6 çift, kendisini doktor olarak tanıtan M.A.A'nın, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki sözde muayenehanesine gitti.

Zanlı, tedavi gideri bahanesiyle 2-4 bin lira aldığı kadınlara iğne yaptı. İğnenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde şişikler meydana gelen kadınlar, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.A.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının doktormuş gibi kartvizit bastırdığını belirleyen ekipler, sözde muayenehane de bazı tıbbi malzemeler ele geçirdi.

Ailelerden toplamda 16 bin lira aldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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sahte doktor muayenehane mersin

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