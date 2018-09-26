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Sahte doktor operasyonları gerçekleştirdiği iddia edilen merkezde gözaltına alındı
Bursa'da kendisini 'estetik doktoru' olarak tanıtıp çok sayıda operasyon gerçekleştirdiği öne sürülen M.O., kendisine ait estetik merkezinde gözaltına alındı
Sahte doktor operasyonları gerçekleştirdiği iddia edilen merkezde gözaltına alındı
26 Eylül 2018 - DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mali Şube ekipleriyle birlikte merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki bir estetik merkezine operasyon düzenledi. Sahte diploma ile güven kazanan ve kendisini estetik uzmanı doktor olarak tanıtan işyeri sahibi M.O., gözaltına alındı. Estetik merkezinde çok sayıda ilaç, operasyonda kullanılan tıbbi malzemeler, faturalar, hasta kayıt raporları gibi materyaller ele geçirildi.

Çok sayıda kişinin, sahte doktor M.O.'ya inanarak operasyon geçirdiği belirtildi. 'Evrakta sahtecilik' suçundan da kaydı olduğu belirtilen M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Anahtar Kelimeler:

sahte diploma estetik merkezi operasyon

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