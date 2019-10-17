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Sahte estetik uzmanı davasında firar sanık mahkemeye gelmedi...Duruşma ertelendi
Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşirenin de olduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hırsızlıktan tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan kuaförün "taksirle yaralama" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Sahte estetik uzmanı davasında firar sanık mahkemeye gelmedi...Duruşma ertelendi
17 Ekim 2019 - AA
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Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda hükümlüyken 28 Kasım 2018'de cezaevinden kaçan Soner Gülnaz gelmedi. 

Müşteki hemşire Merve Keleş ve avukatı da mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

Duruşma ertelendi. 

Merve hemşireye silikon yapan sahte doktorun davası ertelendi 

Dava süreci

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, 2017 yılının nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işleminin ardından dudakları aşırı derecede şişen Keleş, tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın yer alması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Doktorlar bilmiyor! Dünya literatürüne geçmesi gereken bir vaka!

Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti.

Sahte uzman doktor davasında Merve hemşirenin raporu açıklandı 

Yargılama safhasında, hırsızlık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan sanık yakalanmış ve Ağrı’nın Patnos ilçesindeki açık cezaevine nakledilmişti.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verilmişti.

Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

sahte doktor merve keles

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