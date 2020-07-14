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Sahte hemşire için bakanlık devreye girdi
Sağlık Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçtığı ve ameliyathanenin nöbetçi listesini değiştirdiği belirlenen İsmail T.'yle ilgili hem Bakanlık hem özel hastanelerden sorumlu İstanbul Sağlık Hizmetleri Başkanlığı soruşturma başlattı.
Sahte hemşire için bakanlık devreye girdi
14 Temmuz 2020 11:29 - Sabah
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Çok sayıda ünlü ismin ameliyatına giren sahte hemşire ve hastaneyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) başvuru yapıldı.

Sahte hemşire skandalı... 10 yıldır ünlülerin ameliyatına giren hemşire diplomasız çıktı!

ORTADAN KAYBOLDU
Bu arada özel hastanenin Altunizade'de bulunan şubesine dün sabah gelen İsmail T., foyasının ortaya çıktığını anlayınca sırra kadem bastı. Hastanede kriz masası oluşturuldu. Hastane yönetiminin de İsmail T.'nin hemşirelik okulu mezunu olmadığı bilgisini basına kimin sızdırdığını öğrenmek için bazı çalışanlarla görüştüğü belirtildi. Doktorların ameliyathaneden sorumlu hemşire ve yönetime, "İsmail hemşire değilse neden ameliyatlara giriyordu?" diyerek tepki gösterdikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

sahte hemsire hastane cimer altunizade ozel hastane

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