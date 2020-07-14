Sahte hemşire için bakanlık devreye girdi

Çok sayıda ünlü ismin ameliyatına giren sahte hemşire ve hastaneyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne de (CİMER) başvuru yapıldı.

ORTADAN KAYBOLDU

Bu arada özel hastanenin Altunizade'de bulunan şubesine dün sabah gelen İsmail T., foyasının ortaya çıktığını anlayınca sırra kadem bastı. Hastanede kriz masası oluşturuldu. Hastane yönetiminin de İsmail T.'nin hemşirelik okulu mezunu olmadığı bilgisini basına kimin sızdırdığını öğrenmek için bazı çalışanlarla görüştüğü belirtildi. Doktorların ameliyathaneden sorumlu hemşire ve yönetime, "İsmail hemşire değilse neden ameliyatlara giriyordu?" diyerek tepki gösterdikleri öğrenildi.