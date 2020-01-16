Sahte kimlikle muayene oldu, tomografide gözaltına alındı

Tekirdağ- Alınan bilgiye göre, Baki K. adlı vatandaş, cep telefonuna eczaneden alınan ilaçlarla ilgili mesaj gelmesi üzerine Çorlu Devlet Hastanesi yönetimine başvurdu.

Son zamanlarda hastanede muayene olmadığını ve eczaneden ilaç almadığını belirten Baki K, olayın araştırılmasını istedi.

Hastane yönetiminin durumu polise bildirmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Yapılan incelemede, Baki K'nın kimliğiyle muayene olan kişinin H.Ş. olduğu belirlendi.

Ekipler, H.Ş'ye telefonla ulaşarak tomografi için hastaneye gelmesini istedi.

Hastanede gözaltına alınan H.Ş'nin Baki K'nın kimliği üzerine kendi fotoğrafını yapıştırıp sahte kimlikle işlemlerini yürüttüğü belirlendi.

Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyla ilgili adli işlemlerin başlatıldığını söyledi.

Onar, "Acil hal kapsamında değerlendirilecek olan teşhislerde bakanlığımızın gerekli talimatları mevcuttur ve bu talimatlar gereğince bizde bu vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep etmemekteyiz. Dolayısıyla hastalarımızın, bu yöntemlere sahte kimlikle işlem yapmak gibi bir yönteme tevessül etmelerinin hiçbir mantıki dayanağı yoktur." diye konuştu