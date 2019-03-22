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Sahte profesör en az iki ölümden sorumlu olduğu iddiası ile şikayet edildi
Sahte profesör olarak adlandırılan Cüneyt Turan'ın en az iki ölümün sorumlusu olduğu iddia edildi
Sahte profesör en az iki ölümden sorumlu olduğu iddiası ile şikayet edildi
22 Mart 2019 - Sabah
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Kendisini"Beyin cerrahı profesör" olarak tanıtan 38 yaşındaki Cüneyt Turan'ın, 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

SABAH Gazetesi sahte profesörle ilgili dosyadaki iki ölümün detaylarına ulaştı. Buna göre; Turan misafir doktor olarak çok sayıda ameliyata girdi. 2015'te Ali Ağır'ın öldüğü ameliyata katıldı. Tutuklanan Turan'ın bazı ilaçlar vererek bir hastaya yanlış tedavi uyguladığı da iddia edildi.

Sahte cerrah Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak 

Meme kanseri olan L.E.'nin eşi C.E. ifadesinde 2017'de sahte profesörün tavsiye ettiği ilaçları kullanan eşini kaybettiklerini belirtti. C.E., Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Turan'dan şikayetçi oldu.

Anahtar Kelimeler:

sahte profesor beyin cerrahisi ameliyat

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