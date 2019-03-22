Sahte profesör en az iki ölümden sorumlu olduğu iddiası ile şikayet edildi

Kendisini"Beyin cerrahı profesör" olarak tanıtan 38 yaşındaki Cüneyt Turan'ın, 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

SABAH Gazetesi sahte profesörle ilgili dosyadaki iki ölümün detaylarına ulaştı. Buna göre; Turan misafir doktor olarak çok sayıda ameliyata girdi. 2015'te Ali Ağır'ın öldüğü ameliyata katıldı. Tutuklanan Turan'ın bazı ilaçlar vererek bir hastaya yanlış tedavi uyguladığı da iddia edildi.

Meme kanseri olan L.E.'nin eşi C.E. ifadesinde 2017'de sahte profesörün tavsiye ettiği ilaçları kullanan eşini kaybettiklerini belirtti. C.E., Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Turan'dan şikayetçi oldu.