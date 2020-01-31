Sahte rapor operasyonunda şüpheliler adliyeye sevk edildi

ANKARA-Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekiplerince "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, bazı kişilerin para karşılığında sahte iş göremezlik raporu düzenledikleri ve çeşitli kurum ve kuruluşlara işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilmişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 11 suç örgütü üyesinin emniyetteki ifade verme süreçleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Söz konusu süreçte şüphelilerden para karşılığı rapor temin ettiği belirlenen 30 kişinin de ifadeleri alındı.

Bu kişilerden birinin organize suç örgütü elebaşı olduğu ve daha önceki başka bir soruşturmadan denetimli serbestlik hükümleri doğrultusunda salıverildiği öğrenildi. Suç örgütü elebaşının imzaya gitmemek için bu kişilerden para karşılığı temin ettiği sahte raporları denetimli serbestlik büroları ile karakollara verdiği belirlendi.

İfade vermek için geldiği Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde gözaltına alınan suç örgütü elebaşı da diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi.

Salı günü düzenlenen operasyonda aralarında kamu hastanelerinde çalışan 3 şüphelinin de yer aldığı 11 kişi yakalanmış yapılan aramalarda, farklı kişiler adına Ankara'daki çeşitli hastanelerin adı kullanılarak düzenlenmiş sahte doktor raporları ele geçirilmişti.