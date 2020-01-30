Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı
Ankara'da sahte rapor soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Sahte rapor soruşturmasında 13 gözaltı
30 Ocak 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ankara-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte rapor düzenleyerek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, sahte sağlık raporu düzenleyerek kişilere satan ve yine kişileri sahte sağlık raporları ile işe sokacaklarını söyleyerek dolandırıcılıkta bulunduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Emniyet birimlerince 28 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı ifade edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

sahte saglik raporu ankara

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.