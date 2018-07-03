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Sahte raporla kanser ilacı satan çeteye operasyon... 4'ü eczacı 22 kişi gözaltına alındı
Ankara'da sahte raporlarla eczanelerden aldıkları kanser ilaçlarını piyasada satarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) yaklaşık 2 milyon TL civarında dolaran çeteye operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden 22'si yakalandı
Sahte raporla kanser ilacı satan çeteye operasyon... 4'ü eczacı 22 kişi gözaltına alındı
03 Temmuz 2018 - DHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:

kanser ilaci sgk

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