Sahte raporla kanser ilacı satan çeteye operasyon... 4'ü eczacı 22 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, sahte raporlar düzenleyerek eczanelerden kanser ilacı alıp piyasaya satan ve bu yöntemle SGK'yı yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandıran 30 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık suçlarından dolayı gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 4'ü eczacı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/07-08/07
|8. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ARTV
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA