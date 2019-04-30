Sahte reçete operasyonunda 29 kişiden 6'sı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adana ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 29'u, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkemece sorgulanan 29 şüpheliden M.V.U, İ.Y, E.D, A.K, MŞ. ve E.F, tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden E.F'nin sahte reçeteyle alınan ilaç ve tıbbi malzemeyi İngiltere'ye götüren kişi olduğu, diğer şüphelilerle para transferinin bulunduğu belirlendi.

40 bin kutu ilaç ele geçirilmişti

Ankara merkezli 5 ilde 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda eczane ve ecza deposu sahiplerinin de aralarında olduğu 35 şüpheli gözaltına alınmış, kanser ilaçlarının da bulunduğu 40 bin kutu ilaç, tıbbi malzeme ve 2 silah ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 29 kişi Ankara adliyesine sevk edilmişti.

Yapılan incelemede ele geçirilen ilaçların birçoğunun kanser ve şeker hastalığı tedavisine yönelik veya organ naklinde kullanılan ve sadece hastanelerde bulundurulması gereken ilaçlar olduğu tespit edilmişti.

Ayrıca yazdırdıkları ilaçların hastalarca kullanılmış gibi göstererek SGK'ye fatura edilmesini sağlayan ve bu yöntemle devleti 120 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin ilaçları yasal olmayan yollardan İngiltere, Bulgaristan, Libya, lrak, Suriye, Azerbaycan, Ukrayna gibi birçok ülkede sattıkları da belirlenmişti.