Sahte sağlık raporu operasyonu: Kamu kurumları 1 milyon 250 bin lira zarara uğratıldı

Bursa'da resmi belgede sahtecilik yaptıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında F.K, Z.G, Z.T, K.G, C.K, Ö.Y ve A.O.E'nin, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları belirlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, çok sayıda kişiye sahte engelli sağlık kurulu raporu tanzim ederek, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Zanlıların, kamu kurum ve kuruluşlarını 1 milyon 250 bin lira zarara uğrattıkları öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.