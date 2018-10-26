SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte sağlık raporu operasyonunda tutuklu sayısı artıyor
Kırklareli'nde para karşılığı sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen zanlıların tutuklanmasına yönelik savcılık itirazı üzerine zanlılardan 4'ü tutuklandı, firari zanlı ise aranıyor. Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8 oldu.
Sahte sağlık raporu operasyonunda tutuklu sayısı artıyor
26 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Ekim'de Kırklareli Devlet Hastanesinde aralarında doktor, sağlık personeli ve temizlik görevlileri ile infaz koruma memurunun da bulunduğu bazı şüphelilerin 2 bin lira karşılığı sahte sağlık raporu verdikleri ve  "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması" suçlarını işledikleri iddiasıyla ev hapsi verilen mahkeme kararına savcılık itiraz etti.

5 zanlıdan 4'ünün tutuklanmasına yönelik itiraz üzerine H.A, A.Ö, F.Ç.tutuklanırken, firari durumdaki E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son tutuklananlarla operasyon kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Geçen haftaki operasyon sonrası gözaltına alınanlardan A.İ, S.K, İ.B, N.T. ve T.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, H.A, A.Ö, F.Ç, E.S. ile N.S'ye ev hapsi verilmiş, B.T. ise savcılık sorgusu ardından serbest kalmıştı.

Anahtar Kelimeler:

kirklareli kirklareli devlet hastanesi sahte sapor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
hava kirliliği tropikal ve halk sagligi enstitusukanada frankofon doktorlari montreal guzel sanatlar doktor helene boyertruva ati lancet infectious diseases ilaç ar-geProf. Dr. Mehmet Öz kalp ve damar cerrahisi doc. dr. halit yerebakanbel agrisi sırt agrisi dr. ali sahabettinogluHIMSS'18 Eurasia denizli uz. dr. berna ozturkYeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesibedrettin dalan sterilstartup modeli yerli ilackirklareli kirklareli devlet hastanesi sahte sapor dr. burak hazine zeynep kamil kadin ve cocuk hastaliklariaile sağlığı merkezi elazig idare mahkemesi AHEFsağlık bakanlığı personel alımı kura sonuçları Pursaklar Devlet Hastanesi selcuk cetinseyhan devlet hastanesi Adanaankara emniyet mudurlugu feto Sağlık Bakanlığı canan karatay ömür gedik
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-04/112.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji KongresiİMMÜNOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.