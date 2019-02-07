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Sahte sağlık raporuna operasyon: 8 şüpheli gözaltında
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 kişi yakalandı
Sahte sağlık raporuna operasyon: 8 şüpheli gözaltında
07 Şubat 2019 - AA
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 

Anahtar Kelimeler:

sahte rapor bartin

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