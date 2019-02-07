Sahte sağlık raporuna operasyon: 8 şüpheli gözaltında

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte hastalık ve engelli raporu alarak emekli olan ve buna aracılık eden kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte sağlık raporlarıyla emeklilik işlemleri yaptırdığı ve bu kişilere aracılık ettiği iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

