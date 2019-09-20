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Sahte uzman doktor davasında Merve hemşirenin raporu açıklandı
Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşirenin de olduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hırsızlıktan tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan kuaförün "taksirle yaralama" suçundan yargılandığı davanın duruşması görüldü
Sahte uzman doktor davasında Merve hemşirenin raporu açıklandı
20 Eylül 2019 - AA
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3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumunda hükümlüyken 28 Kasım 2018'de cezaevinden kaçan sanık Soner Gülnaz ile mağdur hemşire Merve Keleş katılmadı.

 

 Sahte estetik uzmanı davası: Hemşire Merve'nin raporu bekleniyor

Mahkeme hakimi, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinden hemşirenin yaralanmasıyla ilgili raporun geldiğini, raporda Keleş’in yüzünde sabit iz niteliği bulgusunun olmadığının belirtildiğini aktardı. 

Duruşma, Gülnaz’ın savunmasının alınması için hakkında çıkartılan yakalama kararının devamına karar verilerek ertelendi.

 Sahte doktor yine cezaevinden kaçtı: Biri hemşire dört kişiye dudak dolgusu ve botoks yapmıştı

 Dava süreci

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, 2017 yılının nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işleminin ardından dudakları aşırı derecede şişen Keleş, tedavi altına alınmıştı.

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın yer alması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti.

Yargılama safhasında, hırsızlık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan sanık yakalanmış ve Ağrı’nın Patnos ilçesindeki açık cezaevine nakledilmişti.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verilmişti.

Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

merve keles sahte estetik uzmani

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