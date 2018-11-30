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Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı: 'Sağlık çalışanlarının da empati yapması gerek'
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı yasaların verdiği yetki çerçevesinde en etkili tedbirleri almakla sorumlu olduklarını, ancak bazı dosyalarda "sağlık çalışanı şu hareketi yapmasaydı, hasta yakını bu davranışa girmeyecekti" demek zorunda kaldıklarını belirterek, sağlık çalışanlarının da empati yapması gerektiğini söyledi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı: 'Sağlık çalışanlarının da empati yapması gerek'
30 Kasım 2018 - AA
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Sakarya Üniversitesi'nin (SAÜ) Hukuk ve Tıp fakülteleri ile Sakarya Barosu iş birliğiyle 1. Sağlık Hukuku Sempozyumu düzenlendi. 

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Dursun, Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerin arttığı bir dönemde böyle bir sempozyumun düzenlenmesini çok anlamlı olduğunu söyledi. 

Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin tasvip edilemeyeceğini ifade eden Dursun, hiçbir sebebin, sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen eylem ve şiddeti haklı göstermeyeceğini belirtti.

Dursun, bununla birlikte sağlık çalışanlarının hasta yakınlarıyla empati kurması gerektiğini savunarak, şunları söyledi: 

"Buna mukabil sağlık çalışanlarının da hasta yakınlarını kışkırtıcı hal ve hareketlerden kaçınmaları gerektiğini düşünenlerdenim çünkü önümüzdeki dosyalardan bunu görebiliyoruz. Bazı dosyalarda 'sağlık çalışanı şu hareketi yapmasaydı, hasta yakını bu davranışa girmeyecekti' diyoruz, bu da bizi rahatsız ediyor, üzüyor. Elbette zor koşullarda görev yapıyorlar bunun bilincindeyiz. Her zaman da yanlarındayız. Yapılan eylemlere yönelik yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde en etkili tedbirleri almakla sorumluyuz."

"Sağlık, zor bir hizmet" 

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da sağlık hizmetinin, doğrudan insana dair olduğunu ve hem ihtiyaç duyan hem de bu hizmeti veren açısından zor bir hizmet olduğunu söyledi. 

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak ise Türkiye'nin dünyada sağlık alanında başarılı bir ülke olduğunu, sağlık hukuku konusundaki sıkıntıların da giderilerek bu başarıların daha da arttırılmasına önem verildiğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:

sakarya universitesi saglik hukuku

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People
13
1) doktor-2 (doktor)
30.11.2018 16:31:49
empati eksikliği ölüm cinayet getiriyor yani yazıklar olsun başsavcıya
People
10
2) dr (dr)
30.11.2018 16:18:34
"Bazı dosyalarda 'sağlık çalışanı şu hareketi yapmasaydı, hasta yakını bu davranışa girmeyecekti' diyoruz" yorumu işin püf noktası. Sağlık personeli özellikle acil servis gibi yoğun ortamlarda istenmiyen bir davranışta bulunabiliyor. Ama bunun cezasını vatandaş veremez. Hele bu cezayı kafasına göre uygulayan , vatandaş diyemiyeceğim, maganda sınıfından özellikle de hasta yakını, bi de serbest bırakıldığında, bu karar yüzlerce benzer, potansiyel olayı tetikliyor. Çalışma sırasında sağlık personelinin işittiği hakarete, yediği küfre hiç değinmiyorum. Bunlar artık vakayı adiyeden oldu. Bunları işiten, bir insan ve onun da sabrı bir noktada patlıyor. Çözüm sözel ve fiziksel şiddete sıfır tolerans.
People
16
3) uzman (uzmandoktor)
30.11.2018 15:06:03
Doktorun işini yaparken yaptığı empatinin onda birini yargı mensupları sağlıkla ilgili vakalarda doktor için yapsa sorun kalmaz.
People
15
4) Atilla Çifci (Doktor)
30.11.2018 14:56:16
Sayın Savcıya katılıyorum.Ancak Sayın Savcı ve Hakimlerin kendi mesleklerini yapar iken ve hususan doktorlarla ilgili davalarda ne kadar empati yapabiliyorlar,merak etmekteyim.
People
11
5) Hasan Yansız (dr)
30.11.2018 14:39:02
sağlıkçıları dövenler çok mu empati yapıyormuş yani..
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