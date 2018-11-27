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Sakarya Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.
Sakarya Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencileri beyaz önlük giydi
27 Kasım 2018 - İHA
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Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’ne düzenlenen beyaz önlük giyme törenine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Temel Gürdal, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak, Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, akademisyenler öğrenciler ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Beyaz önlük merasimleri ayrı bir heyecan. Çocuklarımızın bu noktaya gelmesinde fedakarlıklarda bulunan velililer her şeyden önce teşekkürü hak ediyorlar. Evlatlarını pırıl pırıl yetiştirdiler ve bizlere emanet ettiler. Bu beş yıllık süre içerisinde de biz onları iyi bir diş hekimi olarak yetiştirip vatanına, milletine bağlı iyi bir sağlık çalışanı olarak teslim edeceğiz. Allah cümlesine hayırlı bir eğitim dönemi nasip etsin. Beş yıl çok çabuk geçiyor. İnşallah Sakarya’daki sosyal, kültürel aktiviteleri en iyi şeklide değerlendirirler. Bu beş yıl içerisinde sadece iyi bir hekim olmak değil entelektüel bir vatandaş olarak kültür birikimi önemli düzeye erişmiş bireyler olarak mezun olmaları nasip olur. Şehrimize geldiğiniz için de tekrar hoş geldiniz. Hayırlı olsun” dedi. 
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Akın konuşmasında, “Öğrencilerimiz bugün önlüklerini sembolik olarak giyecekler. Bu onurlu ve gururlu mesleğe ilk adımlarını atacaklar. İnşallah eğitim öğretim süreleri de başarılı bir şekilde geçer. Çünkü zorlu bir süreç onları beş yıl boyunca sıkı bir eğitim bekliyor. Ancak sonuçları iyi olacak. Vatana ve millete hayırlı birer hekim olarak yetiştireceğiz ve biz bunun için elimizden gelen gayretleri göstereceğiz. İnşallah en kısa sürede en iyi yerlerde onları görmek bize de nasip olur. Herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diye konuştu. 
Açılış konuşmalarının ardından öğrenciler beyaz önlüklerini giydi. 

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