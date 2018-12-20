Sakarya İl Sağlık Müdürü: Vatandaşımızın her rahatsızlığında hastaneye gitme algısı değişecek

Kamu Hastaneleri Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün başkanlığında yapıldı. Toplantını ilk sunumunu Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar yaptı. Başhekim Tepeçınar, Akyazı Devlet Hastanesi’nin sadece ilçeye değil tüm bölgeye hizmet verdiğini dile getirdi.

Akyazı’da acil servis yenilendi

MR çekimlerinin başlamasıyla bölge halkının MR için başka bir yere gitmesine gerek kalmadığını söyleyen Tepeçınar, tıbbi görüntülemede birçok alanda hizmet vererek endoskopi ve kolonoskopi alanında da bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verdiklerinin dile getirdi. Tepeçınar, hastanede gebe okulu açarak anne adaylarına doğum öncesi eğitimler verildiğini kaydetti. Acil serviste triyaj ve poliklinik alanlarında yeni düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Tepeçınar, sterilizasyon ünitesinin yeniden düzenlendiğini kaydetti. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini kaydeden Tepeçınar, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları hizmetlerini de Akyazı Devlet Hastanesi bünyesine kazandırmak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Hendek’te yanık ünitesi planlanıyor

Toplantı başhekimlerin hastanelerde yapılan düzenlemeler ve yeni çalışmalarla ilgili bilgiler vermesiyle devam ederken, planlanan çalışmalarla ilgilide sunumlarda bulunuldu. Toplantıya başkanlık eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Karasuda Devlet Hastanesine Palyatif Bakım Merkezi kazandırılacağını belirterek, Geyve Devlet Hastanesi’nde Uyku Laboratuvarının hizmet vermeye başladığını dile getirdi. İlçe hastanelerinin güçlenmesi ve hizmet ettikleri bölgelerde vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde sağlanmasına önem verdiklerini bir kez daha dile getiren Öğütlü, Hendek Devlet Hastanesi’nde yanık merkezi kurulması içinde planlama yapıldığını kaydetti. Öğütlü, Hendek Devlet Hastanesi’nde hizmet veren 10 yataklı yoğun bakım ünitesinin altı yataklı koroner yoğun bakım olarak yeniden düzenlendiğini ve 4 yatağında genel yoğun bakım olarak hizmet vereceğini dile getirdi.

Aile hekimliği sistemi daha iyi işleyecek

Öğütlü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Kendi mahallesinde, kendi ilçesinde, kendi bölgesinde derdine derman bulan hastalarımız doğal olarak merkezde bulunan eğitim araştırma hastanemiz başta olmak üzere, Toyotasa Acil Yardım ve Yenikent hastanelerimize gelmek zorunda kalmıyor. Birinci basamak sağlık hizmetleri için vatandaşlarımızın hastane yerine aile hekimlerine gitmeleri randevu sırası bekleme sıkıntılarını da ortadan kaldıracak. Bakanlığımızın başlattığı aile sağlık merkezlerimizin daha aktif halde kullanımına yönelik çalışmalar bu anlamda çok önemli. Vatandaşımızın birçoğu aile hekimliklerinde alabileceği onca hizmete rağmen alışkanlık olarak hastanelere gidiyor. Ufak tefek her rahatsızlıkta vatandaşımız hastaneye gidiyor. Bu algının değişmesi gerekiyor. Aile hekimliği sisteminin arzu edilen şekilde işleyerek vatandaşlarımız tarafından kullanılması da hastanelerdeki gereksiz yoğunluğu azaltacak.”