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Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi diyabet okulu açtı
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma (SAÜEAH) Hastanesi tarafından ilki düzenlenen Diyabet Okulu’nun açılışı Korucuk Kampüsü’nde gerçekleşti
Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi diyabet okulu açtı
02 Ekim 2018 -
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Diyabet hastalarına hizmet veren eğitim çalışmasına yönelik açılan Diyabet Okulu’nun açılışına, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ali Güvey, İç Hastalıkları Kliniği Klinik İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa İhsan Uslan, İç Hastalıkları Kliniği doktorlarından Prof. Dr.  Ali Tamer, Uz. Dr. Emine Ülkü Akçay, Uz. Dr. Cengiz Karacaer, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları doktorlarından Uz. Dr. Hasret Cengiz, Hastane yöneticileri, Diyabet eğitim hemşireleri, hastane çalışanları ve diyabet hastaları katıldı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve SAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tamer’in açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı Hasret Cengiz, diyabet eğitim hemşireleri Döndü Işık ve Sümeyye Polat, Diyetisyen Pınar Cumur, Fizyoterapist Merve Yıldız Akça ve Psikolog İlhan Bozkurt hastalara uzmanlık alanları ile ilgili bilgiler verdi. Oldukça verimli geçen etkinlik sonrası eğitime katılan diyabet hastaları “Diyabet Okulu” diplomalarını aldı. İlki düzenlenen Diyabet Okulunda Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü tarafından diyabetli bireyler için yapılması planlanan “Aile Hekimliği ile SMS bilgilendirme sistemi” gibi yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.
Programda konuşan Öğütlü, diyabet hastalığının kronik hastalıklarda başı çektiğini ifade ederek, diyabetin birçok hastalığında ilerlemesine neden olduğunu dile getirdi. Öğütlü “Diyabet öyle bir hastalık ki kişinin sağlığı yanında yaşam konforunu da bozan bir hastalık. Birçok diyaliz hastası da maalesef hastalığıyla ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Diyabet hastaları beslenme, hijyen, insülin kullanımı gibi konularda bilgilendiğinde hastalığıyla birlikte yaşam konforunu koruyarak hayatını çok daha iyi bir şekilde sürdürebiliyor. Bu eğitim çalışmasının amacı da diyabet hastalarımıza konunun uzmanı arkadaşlarımız tarafından gerekli eğitimlerin verilerek hayatların kolaylaştırmak. Diyabet nedeniyle yanlış beslenme, bilinçsiz ilaç kullanımı, ayaklarda meydana gelen yaraların bakımını yapamama gibi durumlar maalesef ayaklarının kesilmesine kadar gidiyor. İl Sağlık Müdürlüğü olarak diyabet hastalarımızın tümüne ulaşarak yakalandığı bu hastalıkla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. SMS ile diyabet hastalarımıza ‘Hekiminize hastalığınızla ilgili tüm merak ettiklerinizi sora bilirsiniz’ diyerek aile hekimlerimiz ve sağlık merkezlerimize davet ediyoruz. SAÜEAH’da açtığımız Diyabet Okulu sayesinde de birçok diyabet hastamız burada eğitim alacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi. 
SAÜEAH Korucuk Kampüsü’nde bulunan Diyabet Polikliniği’nin 2010 yılından bu yana hizmet verdiği ve 8 bin takipli hastası bulunduğu belirtilirken, Diyabet Polikliniği’nin bundan sonraki amacının ise takipli hastaların eğitimlerinin “Diyabet Okulu” adı altında devam ettirmek olduğu ifade edildi. Diyabet Okulu’nda hasta uyumu ve bilincinin artırılmasına yönelik her ay düzenli olarak eğitimlerin devam edeceği kaydedildi. 

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