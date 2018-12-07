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Sakarya'da diş teknisyenleri günü kutlandı
Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Diş Teknisyenleri Günü dolayısıyla bir araya gelen personel pasta kesti.
Sakarya'da diş teknisyenleri günü kutlandı
07 Aralık 2018 -
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Diş Teknisyenleri Günü nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem, Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan diş teknisyenlerinin günlerini kutladı. İl Sağlık Müdür Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün kutlama mesajını da ileten Öktem “Burada sizin nezdinizde tüm diş teknisyenlerimizi canı gönülden kutluyoruz. Özveriyle çalışan tüm diş teknisyenlerimizin günü kutlu olsun.” diye konuştu. Hastane Başhekimi Metin Çoban ve hastane yöneticileriyle birlikte bir araya gelen diş teknisyenleri gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek pasta kesti. 
 

Anahtar Kelimeler:

agiz ve dis sagligi sakarya dis teknisyenleri

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