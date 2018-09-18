Sakarya'da FETÖ sanığı sağlık çalışanlarının yargılandığı dava ertelendi



Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları katıldı.

Mahkemede söz alan sanık avukatları, aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, incelemesi devam eden dijital materyal raporunun beklenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, İl Emniyet Müdürlüğünden gelecek dijital materyal raporunun beklenmesine karar vererek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Aralarında doktor, laboratuvar teknisyeni ve teknikeri ile tıbbi sekreterin bulunduğu 9 sanığın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e üye olduğu belirtilen iddianamede, bazı sanıkların kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu kaydediliyor.