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Sakarya'da FETÖ'den yargılanan sağlık çalışanlarının davası devam ediyor
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.
Sakarya'da FETÖ'den yargılanan sağlık çalışanlarının davası devam ediyor
29 Kasım 2018 - AA
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Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, vareste tutulan tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında İl Emniyet Müdürlüğünden 3 sanığa ait dijital materyal raporunun geldiğinin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bu 3 sanığın dosyasının ayrılmasını ve eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Sakarya'da FETÖ sanığı sağlık çalışanlarının yargılandığı dava ertelendi 

Söz alan sanık avukatları, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, 3 sanığın dosyasının ayrılmasına, İl Emniyet Müdürlüğünden gelecek dijital materyal raporunun beklenmesine, sanıkların kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e üye olup olmadıklarının sorulmasına ve bilgi verilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma, eksik belgelerin tamamlanması için 26 Şubat 2019'a ertelendi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor

Aralarında doktor, laboratuvar teknisyeni ve teknikeri ile tıbbi sekreterin bulunduğu 9 sanığın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Ufuk Sağlık Sen'e üye olduğu belirtilen iddianamede, bazı sanıkların kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu kaydediliyor.

Anahtar Kelimeler:

sakarya feto khk

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People
3
1) Recep Bülbülses (Üvertür Şarkıcı)
29.11.2018 12:11:14
Bitmez tükenmez bu dert
FETÖ diyorlar buna
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