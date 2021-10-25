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Sakarya'da hasta yakınları, doktor ve hemşirelere saldırdı
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları bölümünde görevli doktor ve sağlık çalışanları hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Sakarya'da hasta yakınları, doktor ve hemşirelere saldırdı
25 Ekim 2021 12:19 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları kampüsünde görevli doktor ve hemşireler, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı.

İddiaya göre, hasta yakınları küfürler, ağır hakaretler ve tehditler ederek görevli hekime saldırdı. Saldırı, hekimin beyaz kod vermesinin ardından güvenlik ve personelin araya girmesiyle engellendi. Hasta yakınlarının hemşire bankosuna yönelerek öfkelerini bilgisayar monitörlerini devirerek çıkardığı öğrenildi.

Olayın ardından SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'ne giderek hekimler ve hemşirelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, yaşanan olayı en sert şekilde kınadıklarını ifade etti.

Öğütlü, "Sağlık personelimize yönelik hiçbir şiddet olayına asla müsamaha göstermemiz mümkün değil. Sebep ne olursa olsun bu tarz eylemleri asla kabul etmiyoruz. Personelimiz olayın ardından şikayetçi olmuş ve olay adli makamlara iletilmiştir. Şiddete maruz kalan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, yaşanan olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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People
2
1) Ays (Hemşire)
25.10.2021 15:34:36
Hergün oluyor ne yazıkki böyle olaylar haberlere çıkmamıza şaşırdım doğrusu.Neredeyse kanıksadık Allah ıslah etsin, bizi ondan başka koruyan yok...
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