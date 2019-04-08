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Sakarya'da ilk kez böbrek nakli gerçekleştirildi
SAÜEAH kapsamında başlayan böbrek nakliyle ilgili çalışmalar meyvesini verdi. İlimizde canlı vericiden ilk böbrek nakli operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
Sakarya'da ilk kez böbrek nakli gerçekleştirildi
08 Nisan 2019 -
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Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SAÜEAH) gerçekleşen böbrek nakliyle ilgili süreçte ilk olarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalından Doç. Dr. Hamad Dheir ve ekibi tarafından böbrek yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 21 yaşındaki genç hasta ile oğluna böbreği uyum sağlayan 52 yaşındaki nakil operasyonu için hazırlandı.  Ameliyat günü Op. Dr. Emrah Akın tarafından laparoskopik yöntemle (kapalı ameliyat) nakil yapılacak böbrek babadan alındı. Daha sonra alınan böbreği Op. Dr. Necattin Fırat tarafından başarılı bir operasyon ile hastaya nakledildi. Alıcı ve verici ameliyatlarında Doç. Dr. Fatih Altıntoprak ve Doç. Dr. Fikret Halis cerrahi ekibe eşlik etti. Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta takibe alınırken takılan böbreğin hemen çalıştığı belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. AZİZ ÖĞÜTLÜ ZİYARET ETTİ

 İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜEAH’da babasının böbreğiyle sağlığına kavuşan genci ziyaret etti. Sakarya’da hem ilk böbrek nakli, hem de canlıdan canlıya ilk organ naklinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Öğütlü, nakil gerçekleştirilen genç ve babası ile sohbet etti.  Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden bilgi alan Öğütlü “SAÜEAH’ta karaciğer nakillerinden sonra böbrek naklimizi de gerçekleştirdik. Önemli bir alt yapının oluşması sonucu bu nakiller gerçekleşiyor. Hastanemizde Böbrek Nakli Polikliniği 2013 yılında Prof. Dr. Savaş Sipahi başlatıldı.  Bu sayede böbrek nakil hastalarımızın hastanede takip ve tedavi işlemleri yapıldı. Böbrek naklinin ilk temelleri o zaman atıldı. 2016 yılında Doç. Dr. Hamad Dheir’in ekibe katılmasıyla böbrek nakli çalışmaları hız kazandı ve bugün bu noktalara gelindi. Bu çalışmalara emek veren tüm hekimlerimizi kutluyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılı bir nakil gerçekleştirildi, bundan sonra SAÜEAH böbrek bekleyen hastalar için umut olacaktır.” dedi.

BÖBREK UYUM SAĞLADI

Nakille ilgili bilgi veren Doç. Dr. Hamad Dheir, Prof. Dr. Fehmi Çelebi tarafından böbrek naklini yapacak olan cerrahi ekibin oluşturmasından sonra, Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar’ın katkılarıyla Böbrek Nakli Kliniği kurulduğunu dile getirerek “Tüm bu ekibin kurumsal olarak ortaya çıkmasında Dekanımız Prof. Dr. Ramazan Akdemir’in katkılarını da unutamayız. İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Aziz Öğütlü’ye de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılı bir nakil gerçekleştirdik. Böbrek takılır takılmaz vücuda uyum sağladı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi, oğluna böbreğini veren babanın da sağlık durumu iyi. Takip ve kontroller bir süre daha devam edecek. ” diye konuştu.

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sakarya universitesi

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