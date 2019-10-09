Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davası: Tutuksuz yargılanan 27 sanıktan 3'ünün dosyası ayrıldı

SAKARYA - 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, tanık ifadesi ve bazı sanıklar hakkındaki dijital materyal inceleme raporunun geldiği bilgisinin zapta geçirilmesinin ardından sanıklara söz verildi.

Sanık M.Y, hakkındaki dijital materyal raporunun geldiğini, bekleyecek başka bir hususun olmadığını belirterek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan duruşma savcısı, delilleri tamamlanan 2 sanığın dosyasının ayrılmasını ve dijital materyal raporunun gelişinin beklenmesini talep etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporları ile "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine, 3 sanığın dosyasının ayrılmasına, bir tanığın dinlenilmesi için zorla getirme emrinin çıkarılmasına, 1 sanık hakkında ise Bank Asya kaydının istenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanıkların Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 14 sanığın dosyasını ayırmıştı.

