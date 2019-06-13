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Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasına devam edildi
Sakarya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ davasına devam edildi
13 Haziran 2019 - AA
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4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, tanık ifadeleri ve teşhis tutanağının geldiği, dijital materyal inceleme raporu ile "ByLock" içeriklerinin gelmediği bilgisinin zapta geçirilmesinin ardından sanıklara söz verildi.

Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirten sanıklar, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık avukatları da mahkeme dosyasına gelen tanık ifadeleri ve teşhis tutanağını inceleyip beyanda bulunmak için süre talep ederek, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden istenen dijital materyal raporları ile "ByLock" içeriklerinin gelmesinin beklenmesine, tanıkların dinlenilmesine, celse arasında mahkeme dosyasına gelen belgeleri inceleyip beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlarına süre verilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

Sakarya'da sağlık çalışanlarının FETÖ davası: 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor 

 İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor. 

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 13 sanığın dosyasını ayırmıştı.


 

Anahtar Kelimeler:

feto saglik calisani

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