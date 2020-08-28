Sakarya'da yoğun bakım yatak sayısı 396'ya yükseldi

Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Merkez kampüsünde 9, Korucuk kampüsünde ise 10 yataklı olmak üzere toplamda 19 erişkin yoğun bakım yatağını hizmete açtıklarını belirtti.

Yeni açılan SAÜEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde ise daha önce 35 yatakla hizmet veren Yenidoğan Yoğun Bakım hizmetlerinin 55 yatakla hizmet verdiğini aktaran Öğütlü, "Çocuk hastalarımız için hizmet veren Çocuk Yoğun Bakım Servisimiz 8 yataktan 20 yatağa çıktı. SAÜEAH bünyesinde hizmet veren tüm yoğun bakım yataklarını topladığımızda geçen yıl 150 olan sayımız bu yıl 224'e yükseldi." ifadesini kullandı.

Öğütlü, yoğun bakım hizmeti anlayışının son yıllarda değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz isteriz ki, yoğun bakıma ihtiyacı olan hiçbir hastamız il dışına sevk edilmesin ancak son yıllarda artarak gelişen sağlık hizmetleri doğrultusunda insanımız tıbbi anlamda yapacak bir şey kalmamış hastalarının yoğun bakımda ömrünü tamamlamasını tercih ediyor. Bu basit gibi gelse de önemli bir durum. Yoğun bakıma ihtiyacı olan hastalarımız yer olmayınca sistem gereği il dışına gönderiliyor. Biz her fırsatta yeni yoğun bakım alanları açmaya çalışıyoruz. Bu sadece yatak koyup servis açmakla ilgili değil her yoğun bakım servisi için ayrıca bu alanda yetişmiş yeni personele ihtiyaç var."

Yenikent Devlet Hastanesinde de 10 yataklı 2. basamak yeni bir yoğun bakım servisinin hizmete gireceğini aktaran Öğütlü, Yenikent'te 40 olan yoğun bakım yatak sayısının 50'ye yükseldiğini, yeni hizmete giren yoğun bakım yataklarıyla il genelinde kamu hastanelerinin toplam yoğun bakım yatak sayısının 302, özel hastanelerle toplam yoğun bakım yatak sayısının 396 olduğunu kaydetti.