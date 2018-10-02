Saldırganın ilk ifadeleri yayınlandı! Doktor hayatı pamuk ipliğine bağlıymış: Sinirlendim, ateş ettim

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı silahla yaralayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanı olarak görev yapan Hacıosman, hastanedeki odasında silahla başından vuruldu.



Ağır yaralanan Hacıosman, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



SAKLANDIĞI EVDEKİ KİŞİLERİ REHİN ALMAK İSTEDİ



Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Fikret Hacıosman'ın hastası olduğu belirtilen şüpheli S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi.



Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli S.T, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi.



Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen zanlının, buradaki işlemleri sürüyor.

"ZENGİN YAŞAMDAN ETKİLENDİM"



Bu arada Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla ağır yaralayan şüpheli S.T'nin ise emniyetteki ilk ifadesinde, "Doktorla görüşmeye gittim. Sıkıntılarımı anlattım. 'Okulda zenginlerin gösterişli hayatından çok etkileniyorum. Bundan nasıl kurtulacağım?' diye sordum. O da bana, 'İlaçlarını iç, etkisi azalacak.' dedi. Bu duruma sinirlendim, ateş ettim." dediği öne sürüldü.