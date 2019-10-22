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Saldırıya uğrayan Dr. Songür'ün doktor annesi: Çocukluk hayaliydi, severek yapıyordu mesleğini
 İzmir’de, istediği ilacı yazmadığı için jiletli saldırıya uğrayan Kadir Songür’ün annesi Dr. Nergiz Songür, üzüntüden rahatsızlandı.
Saldırıya uğrayan Dr. Songür'ün doktor annesi: Çocukluk hayaliydi, severek yapıyordu mesleğini
22 Ekim 2019 - İHA
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İzmir Katip Çelebi Üniversite (İKÇÜ) Hastanesi Fizik Tedavi Servisinde B.K. isimli bir hasta, istediği ilacı yazmadığı için asistan doktor Kadir Songür'ü jiletle boğazından yaralamış, genç doktor saldırı sonrası ölümden dönmüştü.

Taburcu edilen asistan doktor evde dinlenmeye devam ederken, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesinde Anestezi Uzmanı olarak görev yapan anne Dr. Nergiz Songür, üzüntüden rahatsızlandı.

 

Boğazı kesilen doktorun annesi açıklama sırasında fenalaştı 

Çok sayıda çiçek gönderildi

Nergiz Songür, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Anne Songür’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Songür’ün rahatsızlandığını duyan sağlık çalışanları hastaneye çok sayıda çiçek gönderdi.

Jiletli saldırıya uğrayan doktor taburcu edildi: Gece sık sık uyanıyorum, biri saldıracakmış gibi hissediyorum 

Anne Songür, oğlunun saldırıya uğramasının ardından son yaptığı röportajda, “Vatana, milletine faydalı hekim olarak yetiştirdik. Çocukluk hayaliydi, severek yapıyordu mesleğini. Bu işlere son verilsin, bizlere sahip çıkılsın. Hekim dövmek sanat haline geldi. Sağlıkçıya şiddet sanat haline geldi; artık isyan ediyorum. Allah oğlumuzu bize bağışladı" demişti.
Öte yandan, asistan doktora saldırıda bulunan B.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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kadir songur saglikta siddet nergiz songur

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