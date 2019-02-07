Salgın dolayısıyla hastaneye başvuranların sayısı 2 bin 213 oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde, içme suyu kaynaklı olduğu tahmin edilen salgın dolayısıyla bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısının 2 bin 213'e ulaştığı, bunlardan 21'inin tedavi altında olduğu bildirildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle ilçedeki hastanelere başvuruların olduğu duyuruldu.

Hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla hastaneye başvuran kişi sayısı 2 bin 213, yatarak tedavi altına alınan kişi sayısı 21'dir. Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından içme suyu sondaj kuyuları ve su depolarında alınan tedbirler sonuç vermiştir. Başta klorlama çalışması olmak üzere tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca, hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürü verilmektedir. Vatandaşlarımızın şebeke suyunu kaynatarak kullanmaları, özellikle el yıkama ve tuvalet hijyeni konusunda duyarlı olmaları, sokaklarda bulunan çeşmelerden su içmemeleri önem taşımaktadır."

"İLÇEMİZDE İKİ KUYUDA KİRLİLİĞİ BULDUK VE DEVRE DIŞI BIRAKTIK"

Bucak Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Yalçın Sezgin de yaptığı yazılı açıklamada, ilçede iki su kuyusunda yüzey sulardan kaynaklanan yoğun kirlenme olduğunu, diğer kuyularda herhangi bir problemin bulunmadığını aktardı.

Evsel atıkların aşırı yağışlar ile süzülmeden taban sularına indiği için kirlenmenin yaşandığına işaret eden Sezgin, "İlçemizde iki kuyuda kirliliği bulduk ve devre dışı bıraktık. İçme suyunu sağlayan 27 kuyumuz daha var. Bunlarda laboratuvar sonuçlarına göre kirliliğe rastlanmadı. Ayrıca sularımızın periyodik şekilde laboratuvar analizini yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçme suyu klorlama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Sezgin, "Bugün ikinci kez süper klorlama yapacağız. Yani suya bol miktarda klor salarak şehir şebekesinde bulunan bakteriler ile mücadele ediyoruz. Halkı belediye hoparlöründen bilgilendiriyoruz. Şu anda süper klorlama yapıldığı için suda bol miktarda klor var. İçilmesi sakıncalı. Eğer içilmesi gerekiyorsa mutlaka kaynatılmadan içilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

"TEDBİRLİ OLMALIYIZ"

Sezgin, vatandaşların şebeke suyu kullanımında tedbirli olmaları gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti.

"Biz yine tedbirli olmalıyız. Aynı hane içerisindeki vatandaşlarımızın birbirleri ile temaslarında dikkatli olmaları, hijyene önem vermeleri, hasta olan birey ile temaslarına biraz dikkat etmeleri gerekmektedir. İki ay önce Belediye Meclisi toplantısında Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürlüğü biriminin belediyemizce kurulması teklifinde bulunduk ve bu müdürlüğü olan belediyelerin halkın temiz su tüketmesi, temiz ve sağlıklı çevrede yaşaması, gıda güvenliği gibi konularda gerekli çalışmalar yapması anlamında önemli bir belediyecilik hizmeti sunduğunu belirttik, ancak bu teklifimiz Belediye Meclisince reddedildi."