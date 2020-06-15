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Salgın döneminde kadınların ruh sağlığı erkeklere kıyasla daha olumsuz etkilendi
Observer gazetesinin haberine göre İngiltere’de yalnız yaşan kadınların üçte biri ‘yalnızlık’ nedeniyle koronavirüs döneminde ruh sağlığı sorunları yaşıyor.
Salgın döneminde kadınların ruh sağlığı erkeklere kıyasla daha olumsuz etkilendi
15 Haziran 2020 12:13 - BBC
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Gazete, Essex Üniversitesi Soyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitütüsü’nden ekonomistler Lisa Spantig ve Ben Etheridge’in araştırmalarına dayandırdığı haberinde yalnızlık bağlantılı ruh sağlığı sorunlarının erkeklere kıyasla kadınlarda daha yaygın görüldüğünü yazdı.

Bunun sebebinin de sokağa çıkma kısıtlamaları döneminde sosyal izolasyondan kadınların daha çok etkilenmesi olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre en az bir ruh ve akıl sağlığı sorunu yaşayan erkeklerin oranı pandemiden önce %7 iken %18’e, aynı sorunları yaşayan kadınların oranı ise%11’den %27’ye çıktı.

Bugüne kadar ruh ve akıl sağlığı sorunlarının ana kaynağının bu dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar olduğu ifade ediliyordu. Ama yeni araştırma, çocuk bakımı ve ev işlerinde kadınların üzerine yıkılan yükün de bu sorunların artmasında büyük rol oynadığını gösteriyor.

Kadınların üçte biri (%34’ü) bazen yalnız hissettiklerini, %11’i de sıklıkla kendilerini yalnız hissettiklerini söyledi. Erkeklerde ise bazen yalnız hissettiklerini söyleyenlerin oranı %23, sıklıkla yalnız hissettiklerini söyleyenlerin oranı ise %6.

Anahtar Kelimeler:

izolasyon kadinlar erkekler arastirma yalnizlik ruh sagligi sorunlari

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