Salgından önce 100 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya çıktı, hiçbir yerde bulunmuyor

Çin Vuhan merkezli koronavirüs salgınından önceden 100 liradan satılan ateş ölçerlerin şimdilerde fiyatı 700 liraya yükseldi.

Türkiye'de 11 bin kişiye yaklaşan vaka sayısı ve 168 kişinin ölümünün ardından vatandaşlar maske ve eldivenin yanı sıra ateş ölçerlere yoğun ilgi gösteriyor.

Eczanelere ateş ölçme cihazı için gelen vatandaşlar elleri boş şekilde ayrılıyor. Dezenfektan ve maskelerin bazı eczanelerde bulunmasına rağmen ateş ölçme cihazları hiç bulunmuyor.

“Fırsatçılar fiyatı yükseltti”

Konuyla ilgili Independent Türkçe’ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczacılar olarak cihaz bulamadıklarını söyledi.

Koronavirüsünden sonra cihazların yok sattığını kaydeden Sarıalioğlu, ateş ölçer cihazların bulunmamasını şu sözlerle ifade etti:

“Ateş ölçer cihazların bulunmadığı ve fiyatının kat kat artması gibi şikayetler bize de geliyor. Biz de bulamıyoruz. Herhalde ‘yok’a girdiği için bunu istismar eden fırsatçılar fiyatları yükseltmiştir” dedi.

Girdikleri eczanelere ateş ölçer buldukları için şanslı olan bazı vatandaşlar ise bu defa yüksek fiyatla karşılaştıklarından dolayı alamıyor.

“Daha önce 100-150 civarında iken şimdi 600-700 TL civarında”

Cihazların temininde sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Uhud Eczanesi çalışanı da, normal temassız ateş ölçer cihazın uzun süredir piyasada olmadığını söyledi.

Daha önce 100-200 TL arası değişen temassız ateş ölçer cihazın fiyatının 600-700 TL’ye çıktığını belirten çalışan, “Cihazın fiyatı koronavirüsünden önce uygundu. Şimdi çok pahalandı ve insanlar bulmakta zorlanıyor. İnsanlar zor durumda. Vatandaş hem bulmakta hem de fiyatta zorlanıyor. Ateş ölçerler şuan piyasa yok. Daha önce 100-150 TL’ye satılan cihazlar şuan 600-700 civarında. O fiyata bulabilende şanslı” dedi.