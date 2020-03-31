Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Salgından önce 100 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya çıktı, hiçbir yerde bulunmuyor
Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşların yüksek talep gösterdiği; kolonya, maske, eldiven ve dezenfektana ateş ölçer cihazları da eklendi. Temassız ateş ölçer cihazların fiyatı 700 liraya kadar çıktı
Salgından önce 100 liraya satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya çıktı, hiçbir yerde bulunmuyor
31 Mart 2020 17:26 - Independent
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin Vuhan merkezli koronavirüs salgınından önceden 100 liradan satılan ateş ölçerlerin şimdilerde fiyatı 700 liraya yükseldi. 

Türkiye'de 11 bin kişiye yaklaşan vaka sayısı ve 168 kişinin ölümünün ardından vatandaşlar maske ve eldivenin yanı sıra ateş ölçerlere yoğun ilgi gösteriyor.

Eczanelere ateş ölçme cihazı için gelen vatandaşlar elleri boş şekilde ayrılıyor. Dezenfektan ve maskelerin bazı eczanelerde bulunmasına rağmen ateş ölçme cihazları hiç bulunmuyor.

“Fırsatçılar fiyatı yükseltti”

Konuyla ilgili Independent Türkçe’ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, eczacılar olarak cihaz bulamadıklarını söyledi.

Koronavirüsünden sonra cihazların yok sattığını kaydeden Sarıalioğlu, ateş ölçer cihazların bulunmamasını şu sözlerle ifade etti:

“Ateş ölçer cihazların bulunmadığı ve fiyatının kat kat artması gibi şikayetler bize de geliyor. Biz de bulamıyoruz. Herhalde ‘yok’a girdiği için bunu istismar eden fırsatçılar fiyatları yükseltmiştir” dedi.  

Girdikleri eczanelere ateş ölçer buldukları için şanslı olan bazı vatandaşlar ise bu defa yüksek fiyatla karşılaştıklarından dolayı alamıyor.

“Daha önce 100-150 civarında iken şimdi 600-700 TL civarında”

Cihazların temininde sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Uhud Eczanesi çalışanı da, normal temassız ateş ölçer cihazın uzun süredir piyasada olmadığını söyledi.

Daha önce 100-200 TL arası değişen temassız ateş ölçer cihazın fiyatının 600-700 TL’ye çıktığını belirten çalışan, “Cihazın fiyatı koronavirüsünden önce uygundu. Şimdi çok pahalandı ve insanlar bulmakta zorlanıyor. İnsanlar zor durumda. Vatandaş hem bulmakta hem de fiyatta zorlanıyor. Ateş ölçerler şuan piyasa yok. Daha önce 100-150 TL’ye satılan cihazlar şuan 600-700 civarında. O fiyata bulabilende şanslı” dedi.

Anahtar Kelimeler:

ates olcer

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.