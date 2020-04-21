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Salgının başladığı Çin’den en çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi
Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi. Pekin yönetimi dünyayı etkisi altına alan salgından önce Çinliler'in en sık tükettiği ‘besleyici’ olduğuna inanılan Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladığı belirtildi.
Salgının başladığı Çin’den en çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi
21 Nisan 2020 09:41 - DHA
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Dünyayı dize getiren koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’de salgınının küresel bir salgına dönüşmesi sonucu bazı yasaklar da beraberinde geldi.  İngiliz medyasında yer alan habere göre, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiğini aktardı.

AĞIRLIKLARI 11 KİLOGRAMA ULAŞABİLİYOR

Habere göre, Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor. Koronavirüsten önce ise bu fareler canlı olarak 1000 yuan (980 Türk lirası) ve pişmiş olarak 280 yuan’a (274 Türk lirası) satılıyordu.

DSÖ'DEN ÇİN'E ŞART ONAY

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vahşi hayvan pazarlarının yalnızca gerekli koşulları sağlaması durumunda yeniden açılması gerektiğini söyledi. Yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydeden Ghebreyesus, yaşanacak başka salgınları önlemek için pazarlarda vahşi hayvan satışının düzenlenmesi gerektiğini dile getirmişti.

1 MAYIS’TA KEDİ VE KÖPEK SATIŞI YASAKLANACAK

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus salgin bambu fareleri yasak

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