Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa'daki merkez üssü olan İtalya ve İspanya’dan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki ülkeden gelen fotoğraflar ise durumun kritik olduğunu gözler önüne serdi.
Salgının merkez üssü İtalya ve İspanya’dan korkutan kareler
02 Nisan 2020 16:25 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği İspanya’da, teşhis konmuş hastalar için ek çadırlar kurulmaya devam ediliyor. İspanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 950 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde can kaybı 10 bin 3’e yükseldi. 8 bin 102 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 110 bin 238’e çıktığı duyuruldu.


CENAZELER SOKAKLARDA KUYRUK OLUŞTURDU

Öte yandan İspanya ve İtalya’da ağırlaşan koronavirüs bilançosu görüntülendi. İki ülkede de koronavirüs hastaları için ek çadırlar kurulmaya devam edilirken, salgından hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sokakları doldurdu. Ölü sayısının arttığı İspanya ve İtalya’da bazı hastanelerde yer bulunamadığı nedeniyle hastaların tedavisi hastane bahçesinde devam etti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 ispanya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.