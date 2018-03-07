Salihli Devlet Hastanesine yeni anestezi uzmanı atandı

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gürsoy, yeni anestezi uzmanı ile birlikte hastanede bir çok işlemin artık daha kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Gürsoy, “Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte muayene için saat 14.00’ü bekleyen hastalarımız şimdi mesai içerisindeki her saatte elindeki sonuçlarla muayene olup sonuç alabilecekler. Eksik bir şey olduğunda gün kaybı olmadan aynı gün içerisinde işlemlerini yaptırabilecekler. Yeni göreve başlayan anestezi uzmanımıza hoş geldiniz diyerek görevinde başarılar diliyorum” dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|05.03-04.04
|cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|28.02-14.03
|satılık ultrason
|Tıbbi Cihaz
|24.02-26.03
|KBB Uzmanı
|Personel Arayanlar
|13.02-15.03
|NST
|Tıbbi Cihaz
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/03-17/03
|PUBLIC HEALTH ’18 / II. International Conference on Public Health
|HALK SAĞLIĞI
|İSTA
|14/03-18/03
|6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|14/03-18/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK) 2018
|GÖĞÜS...
|ANTA
|22/03-25/03
|6. İlaç Kimyası: İlaç Etken Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ