SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Salihli Devlet Hastanesine yeni anestezi uzmanı atandı
Manisa'nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi'ne yeni anestezi uzmanı atandı. Anestezi uzmanı Doktor Sümeyra Özcan’ın atanıp, göreve başlamasıyla birlikte hastanedeki anestezi uzmanı sayısı da 4’e çıkmış oldu.
Salihli Devlet Hastanesine yeni anestezi uzmanı atandı
07 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Gökhan Gürsoy, yeni anestezi uzmanı ile birlikte hastanede bir çok işlemin artık daha kısa sürede yapılabileceğini söyledi. Gürsoy, “Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Geçmişte muayene için saat 14.00’ü bekleyen hastalarımız şimdi mesai içerisindeki her saatte elindeki sonuçlarla muayene olup sonuç alabilecekler. Eksik bir şey olduğunda gün kaybı olmadan aynı gün içerisinde işlemlerini yaptırabilecekler. Yeni göreve başlayan anestezi uzmanımıza hoş geldiniz diyerek görevinde başarılar diliyorum” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

salihli devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
62
1) MURATUYAN (DOC)
07.03.2018 15:28:01
ARKADAŞLAR BEN Mİ EKSİK YA DA YANLIŞ OKUYORUM ACABA HABER DEĞERİ NEREDE BUNUN?
KAMAN DEVLET HASTANESİNE DE KARDİYOLOJİ UZMANI ATANDI,E ONU DA HABER YAPIN..
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
nijerya lassa hummasi teşhis edilemeyen hastalıkosteoporoz turkiye osteoporoz dernegi Kırılmayan Kadınlar prof. dr. yesim kirazli amgendocentlik basvurusu eser incelemekanada quebecGelibolu Devlet Hastanesicigli bolge egitim hastanesi aort anevrizmasıyozgat sehir hastanesi interaktif fitik ameliyatisalihli devlet hastanesisamsun muhammet ali oruc Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesigirisimsel kardiyoloji alvimedica leyla alaton ilacli stenturoloji prof. dr. volkan tugcu tugcu bakirkoy teknigi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
28.02-14.03satılık ultrasonTıbbi Cihaz
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
13.02-15.03NSTTıbbi Cihaz
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.