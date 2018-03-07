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Samsun Eğitim ve Araştırmaya 127 muayene odalı ek poliklinik binası
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak yapılacak, 127 muayene odalı yeni poliklinik binasının ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı.
Samsun Eğitim ve Araştırmaya 127 muayene odalı ek poliklinik binası
07 Mart 2018 -
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SAMSUN-İhale süreci ve yapılacak düzenlemeler hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, 127 poliklinikli yeni hizmet binasının mevcut hastane binasına entegre olarak planlandığını söyledi. 27 bin 652 metrekare arsa alanı üzerine kurulacak binanın hem mevcut poliklinik bölümünde yaşanan fiziki sıkıntıların önüne geçeceğini ve daha fazla sayıda hekimle poliklinik hizmeti verileceğini belirten Sağlık Müdürü Oruç, hastaların daha nitelikli bir ortamda hizmet alacağını söyledi. 

125 çocuklu kreş 
Projenin detayları hakkında bilgi veren Oruç, "Projede sağlık personellerinin en önemli isteklerinden biri olan ve 125 çocuğumuzun faydalanacağı bir kreşi de içinde barındırıyor. Bodrum kat dahil 3 kat olarak planlanan binada 127 muayene polikliniğinin dışında; mahkum polikliniği, röntgen, ultrason ve laboratuvar üniteleriyle, genel arşiv, personel yemekhane, kafeterya ve mescit gibi ek bölümler de bulunacak. Ayrıca mevcut otopark alanına 159 araçlık yeni bir otopark eklenecek. Çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde de hastane bahçe bölümüne 545 adet ağaç dikilecek" dedi. 
Projenin ihale sürecinde ve çalışmalarında Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın büyük desteğini aldıklarını söyleyen İl Sağlık Müdürü Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda Samsun’daki sağlık yatırımlarını adım adım tamamlamaya devam edeceklerini vurguladı. 

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