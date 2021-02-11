Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç koronavirüse yakalandı...
Samsun'da 14 Ocak’ta ilk Covid-19 aşısını olan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, 25 gün sonra koronavirüse yakalandı. Uzmanlar, ilk ve ikinci aşıdan sonra da virüs varlığının tespit edilebileceğini, ancak immün sisteme göre hastalığın hafif seyrederek atlatılabileceğini açıkladı.
Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç koronavirüse yakalandı...
11 Şubat 2021 17:11 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Samsun'da ilk Covid-19 aşıları, 14 Ocak tarihinde sağlık çalışanlarına yapıldı. Kentte ilk aşıyı da İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç oldu. Bazı belirtiler gösteren Oruç’un, 3 gün önce yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

'AŞIDAN SONRA VİRÜS VARLIĞI TESPİT EDİLEBİLİR AMA HASTALIK HAFİF GEÇER'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yapılan araştırmalarda tek doz aşının yeterli antikor oluşturmadığı için ikinci doz aşı yapılması gerektiğinin belirlendiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Aşı uygulamaları arası 4 haftaya çıkarıldı. Aşının koruma yüzdesinin de yüzde 71 olduğu açıklanmıştı. O nedenle ilk aşıdan sonra da ikinci aşıdan sonra da bazı kişilerde virüs varlığı tespit edilebiliyor. Ancak bu kişiler hastalığı hafif geçirebiliyorlar. Ciddi sorunlar yaşamayacaklardır. Bazıları hiç semptom dahi olmadan geçirebilirler. İmmün sisteme bağlı olarak farklı semptomlar olabilir" dedi.

Mutant virüse de dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, “Mümkünse varyantların arttığı bu koşullarda toplantıların, insanların, toplulukların bir araya gelmesinin önlenmesi gerekiyor. Mesafeyi 1,5 metreden 2 metreye çıkarmak gerekiyor. Aynı ortamda bulunma süresini önceden 15 dakika diyorduk, mutant virüsler nedeniyle artık 10 dakikaya düşürmek gerekiyor. Tek maske kullanımını çift maskeye çıkarmak gerek. Ortalama 1,5 kat bulaşma hızını artırdığını söyleyebiliriz. Bulaşma hızı 1,5 kat arttı diye mesafeyi de 1,5 kat açma kriterine ihtiyaç yok. Sadece süreyi azaltın ve daha uzak durun. Havaya çıkan partiküllerin size ulaşması daha kolay, az miktarda bulaşmasıyla hastalık oluşturması için yeterli oluyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:

dr muhammet ali oruc samsun covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.