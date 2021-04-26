Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 13 öğretim üyesi alınacak

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
• Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),
• Özgeçmiş,
• Kimlik fotokopisi,
• Adli Sicil Kaydı,
• Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
• Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )
• Yabancı dil belgesi,
• Yayın listesi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
• e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler
• Doçentlik Belgesi,
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler
• Doçentlik belgesi,
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler
• Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Açıklamalar
1. Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapmalıdır.
2. Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3. Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
4. Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
İLAN
FAKÜLTE/ BİRİM
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Doçentliğini elektrik tesisleri alanında almış olup bu alanda çalışmaları olmak.
Doçentliğini üroloji alanında almış olup, Tıp ve Sağlık Eğiticileri için Eğitici Gelişim Programı Sertifikasına sahip olmak.
Doçentliğini aile hekimliği alanında almış olup, erişkin aşılama, diyabet, hipertansiyon yönetimi ve troid hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.
2021-
Dahili Tıp Bilimleri
Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak.
2021-
Dahili Tıp Bilimleri
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
Doçentliğini çocuk kardiyolojisi alanında almış olmak.
Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olup, kültür dilbilim konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Yeni Türk Dili alanında almış olup, Türkçe söz dizimi, anlambilim ve metinbilim konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olup, Osmanlı- Türk Edebiyatında türler ve edebi çeviriler konularında çalışmalar yapmış olmak.
Doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, sosyal hareketler ve Ortadoğu konularında çalışmalar yapmış olmak.
Havacılık ve Uzay Bilimleri
Taşkın modellemesi ve kuraklık analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Yüksek Lisans ve Doktorasını iktisat alanında yapmış olup bankacılık ve finansal piyasalar konularında çalışmalar yapmış olmak.
Vazospazm tedavisiyle ilgili çalışması olup, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
2021-
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dr. Öğretim Üyesi
Vitreoretinal cerrahi alanında deneyimli olmak.
Laparoskopik ve jinekolojik cerrahi alanında deneyimli, yüksek riskli gebelikler ve infertilite konularında çalışmalar yapmış olmak.
Spor cerrahisi alanında en az on yıllık deneyim sahibi olup biyomedikal alanında çalışması olmak.
Omurga cerrahisi yeterlilik sertifikasına sahip olup, antropometrik çalışması olmak.
2021-
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dr. Öğretim Üyesi
Stereolojik teknikler konusunda çalışmaları olmak.
Karaciğer tümörlerinde TARE redavisi uygulamalarında en 1 yıl deneyim ve sertifika sahibi olup, alanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Menisküs ve kas iskelet sistemi sonoelastografisi konularında SCIE dergilerde ilk isim çalışması olmak.
Eczacılık lisans mezunu olup, parkinson hastalığında epigenetik konusunda çalışmaları bulunmak.