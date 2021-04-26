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Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 13 öğretim üyesi alınacak
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 13 öğretim üyesi alınmasıyla ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı
Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 13 öğretim üyesi alınacak
26 Nisan 2021 11:06 -
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Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili Yönetmelik ile Samsun Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Adaylarından; Başvuru Dosyasında İstenen Belgeler:
•          Başvuru dilekçesi (https://pdb.samsun.edu.tr/formlar adresinde bulunan form),
•          Özgeçmiş,
•          Kimlik fotokopisi,
•          Adli Sicil Kaydı,
•          Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası,
•        Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. )
•          Yabancı dil belgesi,
•          Yayın listesi,
•          2 (iki) adet fotoğraf,
•       Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) e-Devlet üzerinden alacakları “HİTAP Hizmet Belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.
•      e-Devletten alınan karekodlu tüm belgeler geçerlidir.
PROFESÖR Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler
•         Doçentlik Belgesi,
•        Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ile doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
DOÇENT Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler
•          Doçentlik belgesi,
•     Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:
Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler
•     Adayların başvurularında; özgeçmiş, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 1 adet fiziki dosya ile PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet taşınabilir belleği ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
Açıklamalar
1.      Adaylar başvurularını, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapmalıdır.
2.     Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yönergesine göre başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.      Talep edilen deneyimlerin belgelendirilmesi gerekmektedir.
4.      Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
5.       Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6.   İlana ve sürece ilişkin bilgiler https://pdb.samsun.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

İLAN
NO

FAKÜLTE/ BİRİM


BÖLÜM


ANABİLİM DALI


UNVAN


DRC


ADET


AÇIKLAMA


2021-
1/1


Mühendislik Fakültesi

Elektrik- Elektronik Mühendisliği


Elektrik Tesisleri


Profesör


1


1

Doçentliğini elektrik tesisleri alanında almış olup bu alanda çalışmaları olmak.



2021-
1/2




Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri




Üroloji




Profesör




1




1

Doçentliğini üroloji alanında almış olup, Tıp ve Sağlık Eğiticileri için Eğitici Gelişim Programı Sertifikasına sahip olmak.




2021-
1/3




Tıp Fakültesi




Dahili Tıp Bilimleri




Aile Hekimliği




Doçent




1




1

Doçentliğini aile hekimliği alanında almış olup, erişkin aşılama, diyabet, hipertansiyon yönetimi ve troid hastalıkları konularında çalışmalar yapmış olmak.

2021-
1/4


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri


Aile Hekimliği


Doçent


1


1

Doçentliğini Aile Hekimliği alanında almış olmak.

2021-
1/5


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk sağlığı ve Hastalıkları


Doçent


1


1

Doçentliğini çocuk kardiyolojisi alanında almış olmak.


2021-
1/6


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi


Türk Dili ve Edebiyatı


Türk Halk Edebiyatı



Doçent



1



1

Doçentliğini Türk Halk Bilimi alanında almış olup, kültür dilbilim konusunda çalışmalar yapmış olmak.



2021-
1/7


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



Türk Dili ve Edebiyatı




Yeni Türk Dili




Doçent




1




1

Doçentliğini Yeni Türk Dili alanında almış olup, Türkçe söz dizimi, anlambilim ve metinbilim konularında çalışmalar yapmış olmak.



2021-
1/8


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



Türk Dili ve Edebiyatı



Yeni Türk Edebiyatı




Doçent




1




1

Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olup, Osmanlı- Türk Edebiyatında türler ve edebi çeviriler konularında çalışmalar yapmış olmak.


2021-
1/9


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



Sosyoloji


Genel Sosyoloji ve Metodoloji



Doçent



1



1

Doktorasını sosyoloji alanında yapmış olup, sosyal hareketler ve Ortadoğu konularında çalışmalar yapmış olmak.


2021-
1/10

Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi


Meteoroloji Mühendisliği


Meteoroloji Mühendisliği


Dr. Öğretim Üyesi



2



1

Taşkın modellemesi ve kuraklık analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.



2021-
1/11



İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



Ekonomi ve Finans




İktisat Teorisi



Dr. Öğretim Üyesi




5




1

Yüksek Lisans ve Doktorasını iktisat alanında yapmış olup bankacılık ve finansal piyasalar konularında çalışmalar yapmış olmak.


2021-
1/12



Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri



Beyin ve Sinir Cerrahisi



Dr. Öğretim Üyesi



1



1

Vazospazm tedavisiyle ilgili çalışması olup, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.

2021-
1/13


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri


Göz Hastalıkları

Dr. Öğretim Üyesi


1


1

Vitreoretinal cerrahi alanında deneyimli olmak.



2021-
1/14




Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri



Kadın Hastalıkları ve Doğum



Dr. Öğretim Üyesi




1




1

Laparoskopik ve jinekolojik cerrahi alanında deneyimli, yüksek riskli gebelikler ve infertilite konularında çalışmalar yapmış olmak.


2021-
1/15



Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri



Ortopedi ve Travmatoloji



Dr. Öğretim Üyesi



1



1

Spor cerrahisi alanında en az on yıllık deneyim sahibi olup biyomedikal alanında çalışması olmak.


2021-
1/16



Tıp Fakültesi


Cerrahi Tıp Bilimleri


Ortopedi ve Travmatoloji


Dr. Öğretim Üyesi



1



1

Omurga cerrahisi yeterlilik sertifikasına sahip olup, antropometrik çalışması olmak.

2021-
1/17


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri


Üroloji

Dr. Öğretim Üyesi


1


1

Stereolojik teknikler konusunda çalışmaları olmak.



2021-
1/18




Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri




Nükleer Tıp



Dr. Öğretim Üyesi




1




1

Karaciğer tümörlerinde TARE redavisi uygulamalarında en 1 yıl deneyim ve sertifika sahibi olup, alanıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak.


2021-
1/19



Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri



Radyoloji



Dr. Öğretim Üyesi



3



1

Menisküs ve kas iskelet sistemi sonoelastografisi konularında SCIE dergilerde ilk isim çalışması olmak.


2021-
1/20



Tıp Fakültesi



Cerrahi Tıp Bilimleri



Tıbbi Farmakoloji



Dr. Öğretim Üyesi



3



1

Eczacılık lisans mezunu olup, parkinson hastalığında epigenetik konusunda çalışmaları bulunmak.

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samsun universitesi tip fakultesine ogretim uyesi alinacak

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