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Samsun Valisi Kaymak: Yurtlarda genellikle tıpçılar ve hukukçular daha fazla ders çalışırdı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nden 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda 31’i yabancı uyruklu 267 öğrenci mezun oldu
Samsun Valisi Kaymak: Yurtlarda genellikle tıpçılar ve hukukçular daha fazla ders çalışırdı
02 Temmuz 2019 - AA
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Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen OMÜ Tıp Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.

Fakültenin Türkiye'nin en saygın fakültelerinden biri olduğuna işaret eden Kaymak, "Biz Samsunlular olarak böyle bir üniversiteye sahip olmaktan dolayı onurluyuz ve gururluyuz. Şüphesiz bu tören, emeklerinizin karşılığını almaya başlamanız bakımından önemli bir adımı ifade ediyor. Bu itibarla hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doktorluğun saygın mesleklerin başında geldiğini kaydeden Kaymak, şöyle konuştu:

"Ben, size saygı duyuyorum. Bütün insanların da size saygı duyduğunu düşünüyorum. Siz, bu yönüyle doktorluk mesleğini seçtiniz ve zorlu bir eğitim sürecini geride bıraktınız. Ben hukuk fakültesi mezunuyum. Yurtlarda genellikle tıpçılar ve hukukçular daha fazla ders çalışırdı. Sizler boş vakitlerinizden fedakarlık yaparak, hem ailenizin hem de kendinizin gurur duyacağı bir mezuniyete ulaştınız. Sizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok güzel bir ülkemiz var. Belki de Türkiye'nin birçok farklı yerinde görev yapacaksınız ama bizim insanımız da çok kıymetli ve değerlidir. O anlamda insanlarımızı seviniz. Her meslekte insanı sevmek çok önemlidir. İnsan, işini severse başarılı oluyor. 30 yıllık bir bürokrasi geçmişim var. Karşılaştığım her zorlukta işimin sevgisiyle işimi başardığıma inanıyorum. Sizlere de meslek hayatınızda başarılar diliyorum."

Öğrencilerinin iyi birer doktor olacağına gönülden inandığını vurgulayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de, "Bu yıl mezunlarımızın sadece mezun olmaktan kaynaklanan mutluluklarına ilave olarak bir de ayrıca taşıdıkları gurur var. O da genç doktorlarımızın 19 Mayıs 1919'un 100. Yıl mezunu olmalarıdır. OMÜ, Türk üniversiteleri içerisinde çok saygın bir yere sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ise öğrencilere meslek yaşantılarında başarılar diledi. 

Törende Tıp Fakültesi 41. Dönem Türkçe Tıp Bölümü birincisi Samet Çetin ve İngilizce Tıp Bölümü birincisi Beril Kırmızıgül mezun öğrenciler adına birer konuşma yaptı. Daha sonra mezuniyet kütüğüne dönem birincileri tarafından plaket çakıldı. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve diplomaları, Vali Kaymak ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Fakülteden 31’i yabancı uyruklu 267 öğrenci mezun oldu.
 

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