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Samsun'da acil serviste görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi
Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırmak isteyen genci, hastane polisi ve özel güvenlik engelledi
Samsun'da acil serviste görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi
17 Aralık 2020 10:17 - AA
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Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Hilmi K. (18), Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartıştı. Gencin sorun çıkaracağından şüphelenen doktor Ayyıldız, hastane polisinin yanına gidip durumu anlatarak yardım istedi. 

Hastane polisi ile geri dönen doktora, Hilmi K. elinde gizlediği bıçakla saldırmak istedi. Bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hastanede beyaz kod verildi. Gözaltına alınan zanlının saldırısının engellendiği anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz

Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişimiyle ilgili hukuki sürecin yakından takip edileceğini bildirdi. 

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hayatları pahasına büyük bir mücadele veren sağlık çalışanına yapılan saldırının üzücü olduğu belirtildi.

"Görevi başında saldırıya uğrayan Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis Hekimimiz Celal Ayyıldız’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmaması temennisiyle menfur saldırıyı kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şiddetin hiçbir bahanesi olmamakla birlikte, özellikle sağlık çalışanlarımızın hayatları pahasına büyük bir mücadele verdikleri bu dönemde yapılan saldırı hepimizi derinden yaralamıştır. Saldırıyla ilgili hukuki süreci yakından takip edeceğiz ve her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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