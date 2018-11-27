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Samsun'da ameliyat gerekliliği tartışması: 'Bana 20-25 yumruk attı'
Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede görevli üroloji uzmanı ve bir hastanın ameliyatı konusunda tartıştığı meslektaşının kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olan Opr. Dr. Hacı Bekir Genişer, hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti.
Samsun'da ameliyat gerekliliği tartışması: 'Bana 20-25 yumruk attı'
27 Kasım 2018 - AA
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Genişer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gün önce hastaneye Sinop'tan gelen bir hasta için muayene ve tedavisinin ardından ameliyat kararı verdiğini söyledi.

Hastanın aynı gün hastanede Opri Dr. Y.S'ye de bel ağrıları nedeniyle muayene olduğunu belirten Genişer, "Ameliyat esnasında Y.S'yi arattım, bir önerisi var mı diye, bir öneride bulunmamış. 'Belinde iltihap bulguları var, Özcan Bey'i arayın' demiş." ifadesini kullandı.

Ameliyattan sonraki gün hastayı taburcu etmeyi planladıklarını, bir önerisi olup olmadığını sormak için telefonla Dr. Y.S'yi aradığını anlatan Genişer, şöyle devam etti:

"O da 'odama gel, görüşelim' dedi. Odasına gittiğimde beni bir hışımla azarlayarak karşısına aldı, sonra bana, 'Sen nasıl bu hastayı ameliyat edersin? Yalandan ameliyat ediyorsun.' dedi. Ben de 'Hastalarımı yalandan ameliyat etmem, bütün ameliyat ekibi şahit, iğne deliği kadar yerden idrar yapıyordu. Karnı şişmişti, üstelik ateşi yoktu. Nörolojik açıdan ameliyat etmemeyi gerektirecek hiçbir neden yoktu. Daha sonra ,'Sen bu hastayı ameliyat edecek miydin?' diye sordum. 'Hayır, etmeyecektim, ilaç tedavisi yapacaktım.' dedi. Bunun üzerine, 'Tamam, ben hatalıyım diyelim. Peki sen hiç hayatında hata yapmadın mı? dedim. Bunun üzerine kendisinden geçti, oturduğum yerde hiç beklemediğim bir anda beni yumruklamaya başladı. Neye uğradığımı şaşırdım, ağzım yüzüm kanıyordu. Bana 20-25 yumruk attı."

Ürolog ve beyin cerrahı, 'ameliyat gerekli mi değil mi' yüzünden kavga etti! 

Olayla ilgili adli süreç başladığına işaret eden Genişer, "Kendisi daha sonra, 'Ben ona hiç vurmadım, kendi yüzüne yumruk atmış. Gitmiş sahte rapor almış.' şeklinde sözler söyledi. Ayrıca hakkımda benim kötü doktor olduğumu, gereksiz ameliyatlar yaptığıma dair karalama kampanyası başlatmış. Bunu hiç beklemezdim. Hukuk mücadelesini sürdüreceğim." diye konuştu.

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People
9
1) A (İ)
27.11.2018 17:00:34
Kavgada yumruk sayılmaz
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