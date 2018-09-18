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Samsun'da atriyal septal defekt hastası ameliyatsız tedavi edildi
Samsun'da doğuştan kalbi delik olan 5 yaşındaki Enes Özyaman, ameliyata gerek kalmadan anjiyo yöntemiyle tedavi edildi.
Samsun'da atriyal septal defekt hastası ameliyatsız tedavi edildi
18 Eylül 2018 - İHA
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Tıp dilinde atriyal septal defekt (ASD) olarak bilinen, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvarda doğuştan delik olması ile dünyaya gelen Enes Özyaman, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Hizmet Binasında tedavi edildi. Minik Enes'in kalbindeki delik, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Küçük tarafından, hastanede ilk defa bir çocuk hastada uygulanan anjiyo yöntemiyle tedavi edildi. Kısa sürede taburcu edilen Enes, şimdi rahatça arkadaşları ile doyasıya oynayıp eğlenebilecek. Bir hafta gibi kısa bir sürede tedavinin olumlu etkisini gören Enes, "Ameliyat olduktan sonra koşup oynayabiliyorum. Çok rahatım" dedi. 
Eskiye oranla çocuğunda olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten anne Esra Özyaman, "Doğduğu zaman kalbinin delik olduğunu söylediler. 5 yıl boyunca doktorlara getirdik. Delik kapanmayınca müdahale etmek zorunda kaldılar. Anjiyo oldu. Doktorlarımız bizimle çok ilgilendi. Anjiyo olduktan sonra Enes daha çok canlandı. Önceden durgundu hareketlendi. Enerjik oldu. Eskiye göre fark etti" diye konuştu. 

"Bu tür hastalarda iki tür tedavi seçeneği oluyor" 
Enes'in yorulma ve göğüs ağrısı şikayeti ile kendilerine getirildiğini söyleyen Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Küçük, "Hastamızın kalbinin iki kulakçığı arasında geniş bir delik vardı. Yaptığımız tetkikler sonucu yaşının uygun olmasıyla birlikte anjiyo yöntemi ile deliği kapatmaya karar verdik. Bu tür hastalarımızda iki tedavi seçeneğimiz oluyor. Biri ameliyat diğeri ise kasıktan anjiyo yöntemi. Anjiyo yöntemi günümüzde tercih edilen bir yöntem. Bu yöntemle hastanın göğsü açılmıyor. Operasyon sonrası konforu daha iyi oluyor. Hastamız ertesi gün yaşantısına devam edebiliyor. Biz de hastamızı bu yöntemle tedavi ettik. Bu yöntem hastanemizde erişkin hastalarda uygulanıyor. Ancak ilk kez bir çocuk hastada bu yöntemi uyguladık. Tabi bu bir ekip işi ekibimizdeki arkadaşlarımızla yaptık. Operasyonu geçen hafta yaptık. Hastamız ertesi günü hemen taburcu oldu" şeklinde konuştu. 

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atriyal septal defekt enes ozyaman

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