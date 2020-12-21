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Samsun'da beş yerinden bıçaklanan veteriner hekim ağır yaralandı
Samsun’un Yakakent ilçesinde bıçaklanan veteriner hekim ağır yaralandı
Samsun'da beş yerinden bıçaklanan veteriner hekim ağır yaralandı
21 Aralık 2020 16:41 - İHA
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Olay, Kozköy girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Y., Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Ercan Candan'a ait aracın lastiklerini kesti. Zanlı Ferdi Y. daha sonra aracının yanına gelen Ercan Candan'ı 5 yerinden bıçakladı. Bıçaklanan Candan, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İsmini söyledikten sonra bayıldı

Hastaneye getirilen Ercan Candan, kendisini bıçaklayan şahsın ismini söyledikten sonra bayıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Candan, Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi. Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan Ferdi Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili incelemem sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

veteriner hekim ercan candan bicakli saldiri

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