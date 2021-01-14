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Samsun'da doktora bıçaklı saldırıya müdahale eden polis memuru 'ayın polisi' seçildi
Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi
Samsun'da doktora bıçaklı saldırıya müdahale eden polis memuru 'ayın polisi' seçildi
14 Ocak 2021 11:06 - AA
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Samsun'un Bafra ilçesinde devlet hastanesinin acil servisinde görevli doktora bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheliyi etkisiz hale getiren polis memuru "ayın polisi" seçildi.Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Onur Atak'ın, 17 Aralık 2020'de Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Hilmi K'yi (18), etkisiz hale getirmesi takdirle karşılandı.

Samsun'da acil serviste görevli doktora bıçaklı saldırı girişimi

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Atak'ı, 2020 Aralık ayının polisi olarak seçti.Polis memurunun fotoğrafı, ayın polisi seçilmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.Hilmi K, 17 Aralık'ta Bafra Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor Celal Ayyıldız ile kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek tartışmış, bıçağı doktora doğru savuran saldırgan, hastane polisi Atak ve özel güvenlik tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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