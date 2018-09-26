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Samsun'da doktora saldıran kişilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
Samsun'da, karıştıkları kavganın ardından gittikleri özel hastanenin acil servisinde doktor ile güvenlik görevlisine saldırdıkları iddiasıyla tutuklanan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., dün serbest bırakıldı. İki şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itirazda bulundu
Samsun'da doktora saldıran kişilerin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti
26 Eylül 2018 - DHA
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Olay, merkez Atakum ilçesinde Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 15 Haziran tarihinde meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafede çıkan kavgada yaralanan ve alkollü oldukları iddia edilen 8 kişi, tedavi için ilçedeki özel bir hastaneye gitti. Gruptan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., kendilerine müdahale etmek isteyen doktor Abdul Fettah Noor ile özel güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırdı. Doktor yüzüne isabet eden tekmeyle yere düştü. Yerde de doktora vuran saldırganlar, kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası, doktor ve güvenlik görevlisi saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., Samsun Adliyesi'nde savcılığa ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından, haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan Gürkan S. ile Süleyman Sait K., yeniden  gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Haziran günü adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğrayan acil servis doktoru Abdul Fettah Noor da 40 gün iş göremez raporu aldı.

Ödül de verseydiniz! Samsun'da doktora uçan tekme atan şahıslar serbest kaldı! 

İTİRAZ ÜZERİNE SERBEST BIRAKILDILAR

Şüphelilerin avukatları, nöbetçi Samsun 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğun yeniden gözden geçirilmesi için itirazda bulundu. Nöbetçi mahkeme dün, Gürkan S. ve Süleyman Sait K.'yı serbest bıraktı. Şüphelilerin serbest bırakılması kamuoyunda tepkiye yol açarken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı karara itirazda bulundu. Başsavcılık konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Şüpheli ve vekilleri aracılığı ile birçok kez tutukluluğun kaldırılmasına yönelik talepte bulunulmuş, nöbetçi mahkeme tarafından her defasında talepler reddedilmiştir. En son tutukluluğun tekrar gözden geçirilmesi için yapılan itiraz incelemesinde şüpheliler Gürkan S. ve Süleyman Sait K., nöbetçi Samsun 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılmıştır. Dosya, gözden geçirme incelemesi sonrasında Başsavcılığımıza yeni gönderilmiş olup, tahliye kararlarına itiraz edilmiştir."

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People
5
1) Hekim (Hekim)
26.09.2018 17:18:18
Olay ukusal medyaya yansitilarak tekrar tutuklanmasi saglanmali
People
5
2) İsim soyisim (dr)
26.09.2018 16:28:42
‘Sağlık çalışanına saldıranların dağdaki teröristten farkı yoktur’ Sn Cumhurbaşkanı’nın ifadesidir. Sn savcılar lütfen gereken cezayı verin.
People
8
3) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
26.09.2018 10:49:06
Hatırladığım kadarıyla olay ilk vuku bulduğunda savcı ifadelerini alıp serbest bırakmıştı. Medyadaki tepkiler üzerine tekrar tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişlerdi ki bu savcılığın resmi açıklamasıydı. Acaba bu karara şu an itiraz eden savcı aynı savcı mı?
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