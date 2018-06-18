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Samsun'da doktoru darp eden zanlılardan 3 zanlı tekrar gözaltına alındı
Samsun'da doktor ve güvenlik görevlisinin darp edilmesiyle ilgili serbest bırakılan 3 zanlı yeniden gözaltına alındı. Zanlılardan biri tekrar serbest bırakılırken ikisi adliyeye sevk edildi
Samsun'da doktoru darp eden zanlılardan 3 zanlı tekrar gözaltına alındı
18 Haziran 2018 - NTV
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Samsun'da özel bir hastanede doktor ve güvenlik görevlisinin darbedilmesiyle ilgili 3 zanlı itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı.

Atakum ilçesinde özel hastanede görevli doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım'ı darbettikleri öne sürülen Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman Sait K'nin savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

İtiraz sonrası 3 zanlı yeniden gözaltına alındı.

Zanlılardan Yılmaz S. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan Gürkan S. ile Süleyman Sait K. ise adliyeye sevk edildi.

OLAY

Atakum'da 15 Haziran'da bir gece kulübünde çıkan kavga sonucu yaralananlardan bazıları özel bir hastaneye gelmiş, burada kavganın sürmesi üzerine doktor Abdül Fettah Noor ve güvenlik görevlisi Taner Yıldırım darbedilmişti. Kaçan zanlılar Berkant S, Gürkan S, Yılmaz S. ve Süleyman K. gözaltına alınmıştı. Daha önce bir polisin bıçaklanması olayına karıştığı tespit edilen Berkant S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer zanlılar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

Kavga, hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

 

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People
23
1) m. murat (dr)
18.06.2018 17:31:18
Savcılar halkta yaptığı infial derecesine göre kanaat gösterip "gözaltına al-salıver sonra tekrar gözaltına al, sonra sal, baktı tepkiler dinmiyor, tekrar gözaltına al-tutukla"... algoritmasını uyguluyorlar anlaşılan. Yok bir hukuk standartınız yav?! Nabza göre şerbet anlayışıyla mı hukuk işletiliyor, anlamadım ki!
People
24
2) HAKAN (OP.DR)
18.06.2018 15:03:34
SAVCILARI DARB ETSELER NE CEZA verirler çok merak ediyorum, acaba hemen salarlarmı ?
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