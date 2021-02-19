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Samsun’da doktorun hesabını hackleyip 150 bin TL dolandırdılar
Ünlü oyuncu Nuri Alço’nun hesabını ele geçirilerek, takipçilerinin bahis oyunları üzerinden 60 bin TL dolandırılmasının ardından Samsun’da bir doktor da aynı yöntemle hedef alındı. Kimliği belirsiz kişiler doktorun takipçilerinden 150 bin TL vurgun yaptı.
Samsun’da doktorun hesabını hackleyip 150 bin TL dolandırdılar
19 Şubat 2021 10:29 - İHA
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Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Harika Sönmez’in 41 bin takipçiye sahip @dr.harika_sonmez hesabı bir dolandırıcılık çetesi tarafından dün ele geçirildi.

Çalınan hesap üzerinden bahis paylaşımları yapılarak takipçilerden para istendi. Takipçilerinin 150 bin TL dolandırıldığını açıklayan Harika Sönmez hesaba itibar edilmemesi için çağrı yaptı. Çetenin yöntemini anlatan Sönmez, şu ifadelere yer verdi: 

 “Banka hesap numarası vererek bahis oynadığımı ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceğimi söylemektedirler. Şu ana kadar ne yazık ki; takipçilerimden 150 bin TL üzerinde para dolandırmışlardır. Lütfen bu hesabın yazdıklarına ve paylaştıklarına asla itibar etmeyiniz.” 

Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço’nun da hesabı ele geçirilerek takipçileri aynı yöntemle 60 bin TL dolandırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

dr harika sonmez 150 bin tl dolandirildi nuri alco

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